5 am Tag feiert 20 Jahre Engagement für ausgewogene Ernährung mit O&G

Foto: kaganskaya115/AdobeStock

Zwischen dem Wissen, sich gesund zu ernähren und der Umsetzung liegen manchmal Welten, so der Verein 5 am Tag, der in diesem Jahr sein 20-jähriges Jubiläum feiert. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE), die Deutsche Krebsgesellschaft, Krankenkassen sowie Vertreter der Obst- und Gemüsebranche hatten im Mai 2000 den gemeinnützigen Verein 5 am Tag e.V. ins Leben gerufen, um lebensnah, aber fachlich fundiert zu vermitteln, warum Obst und Gemüse so wertvoll sind und die Verbraucher mit jeweils für ihre Lebenssituation passenden praktischen Tipps zu motivieren, am besten zu fünf Portionen am Tag zu greifen.



Inzwischen wurde das Thema Ernährung zum Lifestyle-Thema, das immer wieder neue, kurzlebige Ernährungsmoden und Food-Trends hervorbringt. Seit 2019 setzt 5 am Tag zusammen mit der österreichischen Agrarmarkt Austria die EU-geförderte Kampagne Snack5 um, mit Fokus auf Zwischenmahlzeiten und dem Außer-Haus-Verzehr. Snack5 trägt der veränderten Lebenswirklichkeit von Verbrauchern und dem Trend zur „Snackification“ des Alltags Rechnung. Konstant bleibt aber die wissenschaftlich abgesicherte Empfehlung, auch bei Snacks öfter auf Gemüse und Obst zurückzugreifen. Eltern haben mit Check5, dem Online-Gemüse-und-Obst-Kompass die Möglichkeit, einfach und schnell die Ernährungssituation ihres Kindes einzuschätzen, und erhalten praktische Tipps für (nötige) Verbesserungen. Außerdem wird die Verpflegungssituation in Kitas und Schulen beleuchtet und aufgezeigt, an welchen Stellen Eltern mit ihren Kindern gezielt über bessere Alternativen für ihre Ernährung sprechen - oder auf ausgewogenere Angebote in den Schulkiosken hinwirken können. Ein Ergebnis der jüngsten Snack5-Studie lautet, dass Obstsalate zu den Snacks zählen, die Schulkinder gerne kaufen würden. Schulkioske haben diese im Verhältnis zu anderen, oft süßen Snacks selten im Angebot. Grundsätzlich wird der 5 am Tag-Ernährungsregel großes Vertrauen entgegengebracht: 63 % der Befragten einer Studie im Auftrag von 5 am Tag gaben 2019 an, diese Empfehlung zu kennen (2010: rund 40 %, 2016: 58 %). Fast 60 % der Befragten halten sie für glaubwürdig. Aktuell werden in Deutschland im Durchschnitt etwa 3,2 Portionen Gemüse und Obst am Tag verzehrt.