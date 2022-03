4. International Strawberry Congress: Digitalisierung und Nachhaltigkeit im Fokus

Foto: Coöperatie Hoogstraten

Am 21. und 22. September 2022 kehrt der International Strawberry Congres (ISC) nach Antwerpen zurück und wartet bei der vierten Auflage unter dem Titel "A Strawberry's Journey: Leadership in a Digital and Sustainable Future" mit Vorträgen, Diskussionen und praktischen Vorführungen rund um Digitalisierung und Nachhaltigkeit auf, so Veranstalter Coöperatie Hoogstraten in Zusammenarbeit mit dem Forschungszentrum Hoogstraten, dem VBT und dem VCBT.



Von Züchtung, Phänotypisierung und Erdbeerphysiologie bis hin zu integriertem Pflanzenschutz und innovativen Anbautechniken reicht das Programm für diejenigen, deren Hauptaugenmerk auf dem Ende der Produktionskette liegt. Neue Technologien wie Robotik, Automatisierung, künstliche Intelligenz und Vertical Farming stehen dann im Mittelpunkt, bevor man sich mit Vorträgen und Debatten über nachhaltige Wassernutzung, Verpackungen, Kultursubstrate, Biologie nach der Ernte und mehr mit Themen rund um Nachhaltigkeit und Net Zero befasst. Ergänzt wird das Konferenzprogramm durch einen Exkursionstag am 23. September und die Internationale Erdbeermesse für Mechanisierung und Demonstration am folgenden Tag.

Der Konferenz findet fünf Jahre nach der letzten Ausgabe im Jahr 2017 statt, als 300 Delegierte aus mehr als 26 Ländern teilnahmen.



Das Programm wird in Kürze bekannt gegeben. Anmeldungen sind ab sofort möglich unter www.iscbelgium.com, Frühbucher erhalten einen Rabatt von 205 Euro auf die Anmeldegebühr.