29. German Fruit Open: Perfekter Tag auf perfektem Grün

Am 3. Juni 2023 trafen sich die Golfer der Frucht-Branche wieder in Buchholz in der Nordheide zur 29. German Fruit Open. Es wurde abgeschlagen und geputtet. Zwischendurch auch mal gesucht. Insgesamt knapp 70 Teilnehmer sowie fast 30 Rabbits freuten sich bei herrlichem Wetter über den fantastischen Platz und natürlich auch interessante Gespräche. Veranstalter waren wieder die Palm Nuts & More GmbH und das Fruchthandel Magazin.



Nach rund fünf Stunden bei bestem Wetter und herausragenden Bedingungen beendete Anna-Marie Timmermann mit 25 Bruttopunkten als Sieger das Turnier und durfte den Wanderpokal mit nach Hause nehmen. Florian Redlefsen landete mit 24 Punkten auf Platz zwei. In der Netto Klasse A gewannen Thomas Heydorn (44 Punkte), Miriam Thoss (43 Punkte) und Heike Brüchmann (37 Punkte). In der Netto Klasse B freuten sich Janne Thomas Nossol (43 Punkte), Michael Timmermann (37 Punkte) und Elke Pankow (36 Punkte) über den Sieg. Nearest to the Pin – Damen holte sich Jenny Lorenz (5,46 m) und bei den Herren Matthias Elsner (1,67 m). Der Longest Drive – Damen ging an Heike Brüchmann (183 m), bei den Herren an Frederik C. Köncke (243 m). Die Gewinner bei den Rabbits sind Yam Goos, Fidel Anatu, Peter Tenbrink, Andreas Oldenburg und Bodo Wilken.



Das Grün präsentierte sich in ausgezeichneter Verfassung. „Das Greenkeeper-Team hat in jüngster Zeit hervorragende Arbeit geleistet“, betonte Jens Borchert, zusammen mit Joachim Alkewitz Geschäftsführer der Palm Nuts & More GmbH. Insgesamt zeigte sich der Platz etwas lichter als in den Jahren zuvor. Einige Bäume mussten alters- oder krankheitsbedingt weichen. Dafür wurden bereits zahlreiche junge Bäume nachgepflanzt. „Aber“, so die einhellige Meinung der Teilnehmer, „die Aufgeräumtheit tut dem Platz sehr gut.“

So ist es kein Wunder, dass die Stimmung ganz ausgezeichnet war. Langjährige Freunde und Geschäftspartner nutzten die Gelegenheit einmal mehr zur Kontaktpflege und intensive Gespräche. Aber wie immer gab es auch neue Gesichter. Nicht nur, dass sich dankenswerter Weise auch immer wieder neue Teilnehmer anmelden. Gerade die Sponsoren haben die Möglichkeit, Freunde und Partner einzuladen. So bleibt es spannend, und es gibt immer wieder neue Kontakte. Für den Nachwuchs, in diesem Fall den Golf-Nachwuchs, ist ohnehin gut gesorgt. Bei einem Schnupperkurs kann eine jede und ein jeder den Golfsport lieben lernen. Wie Jens Borchert betont. „Hier hat schon so manche Kollegin und so mancher Kollege, nicht nur aus der Branche, die Leidenschaft für den Golfsport entdeckt. So mancher Rabbit ist heute ein leidenschaftlicher Spieler.“

Die kulinarischen Genüsse kamen selbstverständlich nicht zu kurz: Während des Turniers konnten sich die Spieler mit Getränken und gesundem Obst und Snacks wie Äpfel, Bananen, Trockenfrüchten und verschiedenen Nüssen oder auch mit einer leckeren Suppe, Frikadellen und Würstchen stärken. Am Abend gab es Dank des Sponsors Reymers Gemüsehandel traditionellen Spargel, perfekt zubereitet und serviert von Roxana Panbetchi und Ralf Morlock und dem Team.



Besonderer Dank gilt Bernd Hofmeister, der seit mehr als 20 Jahren mit seinem Team - Martina Frey, Regina Bast, Manuela Schulz, Ulrike Beutner, Joachim Alkewitz, Jens Borchert und Thomas Buse - die Organisation des Turniers federführend verantwortet.

Nicht nur der eigene Spaß stand im Mittelpunkt. Die Tombola am Ende der German Fruit Open 2023, bei der eine Golf-Reise für zwei Personen verlost wurde, wurde wie im Vorjahr mit kleinen Charity-Aktion verbunden. So kamen dank der großzügigen Teilnehmer knapp über 1.000 Euro zusammen, die an die Organisation Ärzte ohne Grenzen gehen.