28. German Fruit Open: Herausragende Bedingungen und bestes Wetter

Nach zwei Jahren Pause war es am vergangenen Pfingstwochenende (4. Juni) endlich wieder soweit: Die Golfer der Branche konnten wieder abschlagen und putten. Rund 80 Teilnehmer sowie 20 Rabbits konnten von den Veranstaltern Fruchthandel Magazin und Palm Nuts & More zur 28. German Fruit Open in Buchholz in der Nordheide begrüßt werden.



Der Golfplatz, für viele einer der schönsten in Deutschland, war wie gewohnt vom Greenkeeper exzellent präpariert. Und auch die kulinarischen Genüsse kamen nicht zu kurz: Während des Turniers konnten sich die Spieler mit gesundem Obst und Snacks wie Äpfel, Bananen, Trockenfrüchten und verschiedenen Nüssen oder auch mit einer leckeren Suppe, Frikadellen und Würstchen stärken. Am Abend gab es den traditionellen Spargel, perfekt zubereitet und serviert von Apama Panbetchi und ihrem Team.

Nach der langen Zwangspause war die Stimmung ganz ausgezeichnet. Langjährige Freunde und Geschäftspartner hatten viel Gelegenheit zum Fachsimpeln und Zeit für intensive Gespräche. Aber auch neue Gesichter wurden wieder begrüßt. Anfänger hatten die Gelegenheit, bei einem Schnupperkurs den Golfsport kennen oder gar lieben zu lernen. „Es wäre nicht das erste Mal, dass Leute hier ihre Leidenschaft für den Golfsport entdecken. So mancher, der hier vor einigen Jahren als Rabbit zum ersten Mal dabei war, ist heute ein leidenschaftlicher Spieler“, so Jens Borchert.

Nach rund fünf Stunden bei bestem Wetter und herausragenden Bedingungen beendete Stefan Mäther-Türk mit 26 Bruttopunkten als Sieger das Turnier und durfte den Wanderpokal mit nach Hause nehmen. Wir freuen uns schon auf die Titelverteidigung im nächsten Jahr.

„Ganz besonderer Dank gilt selbstverständlich auch den Sponsoren, die die Durchführung des Turniers erst ermöglichen“, so Kaasten Reh vom Fruchthandel Magazin. „Glücklicherweise kommen auch immer wieder neue Sponsoren hinzu, das bringt dann auch immer wieder neue Gesichter und neue Gesprächspartner auf den Platz. Denn ein solches Turnier ist natürlich eine hervorragende Gelegenheit, Kunden und Geschäftspartner einzuladen und in angenehmer Atmosphäre Gespräche zu führen und Kontakte zu vertiefen.“

Besonderer Dank gilt Bernd Hofmeister, der seit mehr als 20 Jahren mit seinem Team die Organisation des Turniers federführend verantwortet. Und auch in diesem Jahr lief wieder alles perfekt. Dafür herzlichen Dank!

Zu guter Letzt wurde nicht nur wieder in der abschließenden Tombola eine Golf-Reise für zwei Personen verlost, sondern die Gelegenheit wurde von den Veranstaltern auch für eine kleine Charity-Aktion genutzt: Insgesamt spendeten die Teilnehmer 1.150 Euro für Ärzte ohne Grenzen in der Ukraine.



Die Gewinner

Brutto

1. Stefan Mäther-Türk (26 Punkte)

2. Dorit Düllick (25 Punkte)



Netto Klasse A

1. Thorsten Müller (42 Punkte)

2. Dorit Düllick (41 Punkte)

3. Stefan Mäther-Türk (39 Punkte)



Netto Klasse B

1. Lars Härle (41 Punkte)

2. Miriam Thoss (37 Punkte)

3. Thomas Hamacher (36 Punkte)



Nearest to the Pin – Damen

Dorit Düllick (5,64 m)



Nearest to the Pin – Herren

Michael Timmermann (1,47 m)



Longest Drive – Damen

Anna-Marie Timmermann (201 m)



Longest Drive – Herren

Fedja Voss (236 m)