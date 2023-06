25 Jahre Sommer Citrus aus Südafrika

Foto: Louise Brodie

Trotz der aktuellen Herausforderungen verspricht Summer Citrus from South Africa (SCSA), dass für den Rest des Sommers wöchentlich hochwertige Früchte geliefert werden. Trotz der jüngsten heftigen Regenfälle im Westkap und in Citrusdal, wo die SCSA-Erzeuger hauptsächlich angesiedelt sind, hat sich die Gruppe nach Tagen ohne Strom, fehlendem Zugang zu den Zitrusplantagen und einigen Straßen neu organisiert, berichtet eurofruit.



"Wir sind positiv in unsere 25. Saison gestartet und haben unserem Eröffnungsschiff, der MSC Shirley, sofort weitere Schiffe folgen lassen, die jetzt auf dem Weg zum Hafen von Philadelphia sind, während wir im Juni an Fahrt gewinnen", sagte Suhanra Conradie, CEO von Summer Citrus aus Südafrika. "In unserem Geschäft geht es darum, unsere Herausforderungen zu meistern und unsere Chancen gemeinsam zu nutzen", so Conradie weiter. "Die Nachrichten über die Bedingungen am Westkap haben sicherlich Sorgen über die kommende Saison aufgeworfen, und ich kann bestätigen, dass die Früchte für den Sommer auf dem Weg sind."



In ihrer 25. Schifffahrtssaison beliefert die SCSA-Gruppe beide Seiten des Delaware River im Hafen von Philadelphia mit Früchten und bestätigt eine stetige wöchentliche Versorgung mit Citrusfrüchten aus dem Westkap sowohl mit konventionellen als auch mit Containerschiffen.

"Das Angebot entspricht den Erwartungen und ist bereit, die Nachfrage nach Citrusfrüchten in den USA den ganzen Sommer über zu befriedigen", erklärte sie. "Ich kann bestätigen, dass ab Juli für den Rest der Saison wöchentlich entweder konventionelle Schiffe oder Container oder beides im Hafen von Philadelphia ankommen werden.



"Unser einzigartiges Modell der Zusammenarbeit hat sich wieder einmal als erfolgreich erwiesen, und wir haben nicht nur ein gesundes Angebot an Citrusfrüchten vorhergesagt, sondern wir sind auch verpflichtet, Früchte zu liefern, um den US-Markt mit den besten SommerCitrusfrüchten der Welt zu versorgen", fügte Conradie hinzu. "Aus diesem Grund bleibt SCSA der bevorzugte Lieferant von Citrusfrüchten in den USA während der Sommermonate."