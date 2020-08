18.-20. November 2020: ASIA FRUIT LOGISTICA ist ON

Die ASIA FRUIT LOGISTICA stellt sich im November 2020 auf ein neues und aufregendes digitales Format ein: Die ASIA FRUIT LOGISTICA ON ist der Ort, an dem sich das asiatische Frischwarengeschäft online trifft. Das Format wird Tausenden von Ausstellern und Besuchern die beste Plattform bieten, um Kontakte zu knüpfen, Geschäfte zu machen und ihr Business in Asien in dieser Saison weiter auszubauen.



„Die ASIA FRUIT LOGISTICA ON ist aus der Herausforderung der COVID-19-Pandemie entstanden“, erklärt Will Wollbold, kaufmännischer Direktor der ASIA FRUIT LOGISTICA. „Die vergangenen Monate haben gezeigt, dass es für jedes Problem im Geschäftsleben eine Lösung gibt. ASIA FRUIT LOGISTICA ON ist unsere Lösung für Sie, damit Sie Ihre Geschäftsziele in Asien erreichen können. Seitdem klar ist, dass wir unsere Veranstaltung im November nicht physisch in Singapur ausrichten können, arbeiten wir intensiv mit einem spezialisierten Softwareunternehmen aus Asien zusammen, um die ASIA FRUIT LOGISTICA ON als digitale Alternative zu entwickeln.“ Andrew Phua, Exekutivdirektor, Ausstellungen und Konferenzen, Singapore Tourism Board, fügt hinzu: „ASIA FRUIT LOGISTICA ist nach wie vor ein geschätzter Partner für Singapur, und wir sind stolz darauf, dass sich das Team mit einem führenden Technologieunternehmen aus Singapur zusammengetan hat, um das digitale Event aufzubauen. Dies zeigt die ganze Bandbreite an innovativen Lösungen, die Singapur in der MICE-Branche (Tagungswirtschaft) zu bieten hat, denn wir erfinden neu, wie sichere und qualitativ hochwertige Geschäftsveranstaltungen aussehen können.“



Asien ist der weltweit dynamischste Wachstumsmarkt für frisches Obst und Gemüse und entscheidend für das Wachstum des Frischwarengeschäfts auf der ganzen Welt. Die ASIA FRUIT LOGISTICA trägt als der Nummer Eins-Treffpunkt für globale Lieferanten und Käufer aus ganz Asien seit mehr als zehn Jahren dazu bei, dieses Wachstum zu fördern. Dies wird auch im Jahr 2020 der Fall sein. „Es ist wichtig, dass Käufer und Verkäufer auch in diesem Jahr in Asien zusammenkommen“, erklärt Wollbold. „Natürlich sind wir enttäuscht, denn wir haben sehr hart mit unseren Expo-Partnern in Singapur gearbeitet, aber überall auf der Welt sind die Grenzen geschlossen und Geschäftsreisen zu unternehmen ist sehr schwierig. Das digitale Format ASIA FRUIT LOGISTICA ON ist unsere Antwort auf diese Herausforderungen. Dies ist im besten Interesse jedes einzelnen Ausstellers und Fachbesuchers der ASIA FRUIT LOGISTICA.“



Bei der ASIA FRUIT LOGISTICA ON geht es darum, Käufer und Verkäufer zusammenzubringen. Dazu nutzt der Online-Treffpunkt die neueste Software für Business-Matchmaking und Terminplanung. Diese findet für Sie die für Ihr Unternehmen am besten geeigneten Kontakte und hilft Ihnen dann, formelle Geschäftstreffen zum gewünschten Zeitpunkt während der Kern-Messetage vom 18. bis 20. November 2020 zu planen. Darüber hinaus arbeitet die ASIA FRUIT LOGISTICA mit ihren Partnern von FRUITNET MEDIA INTERNATIONAL zusammen, um ein umfassendes Programm von Online-Konferenzen, Seminaren und Workshops zu veranstalten, die im Oktober beginnen und während der Messetage der ASIA FRUIT LOGISTICA ON fortgeführt werden. Dazu gehört auch der ASIAFRUIT CONGRESS ON, ein Online-Format der in Asien am längsten bestehenden und erfolgreichsten Konferenzveranstaltung für Entscheidungsträger im Bereich Frischeprodukte.



Das Organisationsteam der ASIA FRUIT LOGISTICA und sein globales Netzwerk von Vertretern setzt sich nun mit allen Ausstellern und potenziellen neuen Unternehmen in Verbindung, um zu erörtern, wie sie die Ergebnisse ihrer digitalen Teilnahme an der ASIA FRUIT LOGISTICA ON maximieren können. Die Buchung für Fachbesucher wird in Kürze eröffnet.



Weitere Informationen unter http://www.asiafruitlogistica.com/