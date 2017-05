Osteuropa/Griechenland: Gemischte Aussichten für Steinobst

Foto: Petrov

„Wir hoffen auf eine wirklich gute Saison für unsere Erzeuger in Larissa. Vor allem in den Gebieten weit über dem Meeresspiegel, die die besten Früchte in Bezug auf Farbe und Knackigkeit produzieren. Wir hatten einen milden Winter, was ein gutes Zeichen ist“, sagte Apostolis Zacharis von der griechischen Genossenschaft Oporello zu fruitnet.



In Nordwest-Griechenland hatten die Kirscherzeuger Glück, sie waren weniger betroffen als ihre Kollegen in Bulgarien, Rumänien und der Ukraine, die große Frostschäden berichten. In Rumänien war mehr als die Hälfte der frühen Früchte von Hagel und Kälte betroffen.

Die Verfügbarkeit von griechischen Kirschen werde aber gemischt sein, so George Kallitsis von Exporteur Protofanousi Früchte. „Für Früh- und Mittelsaison-Kirschen erwarten wir eine normale Produktion, die im Juni verfügbar sein wird. Auf der anderen Seite sind Plantagen über 700 m von Frost betroffen, und ihre Ernte wird um 50 % bis 80 % sinken. Das wird die Verfügbarkeit von Kirschen im Juli stark beeinträchtigen.“ Auch in der Türkei sind frühe Steinfrucht-Sorten von Frost betroffen gewesen. Dennoch sind die Erzeuger optimistisch, da man großes Potenzial auf dem russischen Markt sehe.“