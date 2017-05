Madrid: Anmeldung zur Fruit Attraction möglich

Nach Information der Messeorganisation habe die Standanmeldung zur Teilnahme an der IX Fruit Attraction begonnen, die vom 18. bis 20. Oktober in Madrid stattfindet.



Der Termin für Frühbucher endet am 5. April 2017. Frühbucher können an der zwischen dem 24. und 27. April geplanten Sitzung teilnehmen, in der die Flächen zugeteilt werden und haben Vorrang in Bezug auf ihre Platzierungswünsche. Die Messeorganisation erwarte für die diesjährige Veranstaltung über 1.500 direkte Aussteller und 60.000 Fachbesucher, die die Fruit Attraction wieder zu einem internationalen Treffpunkt machen werden. Der Oktober sei als Veranstaltungstermin entscheidend, denn dann werden die Kampagnen geplant und Abschlüsse getätigt. Auch in diesem Jahr werde es viele Neuheiten geben: Brasilien und China als eingeladene Importmärkte, The Nuts Hub (neuer Bereich für Trockenfrüchte), Área Smart Agro (Technologie, Innovation und Know How), Area Seed Planet (Innovationen bei Saatgut und Pflanzensorten), Programm Lanzadera, Produkte Fresh’n´Star (Protagonisten Salat und Granatäpfel) sowie ein intensives Parallelprogramm mit Kongressen und technischen Tagungen. Fruit Attraction/c.s.