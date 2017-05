Lebensmittelexporte nach Südkorea als Paradebeispiel für freien Handel

Foto: GEFA

Freier Handel und fairer Wettbewerb verbinden Wirtschaftspartner über Produktions- und Verarbeitungsstufen grenzübergreifend, zeigen Marktbeteiligten neue Trends und Entwicklungen und schaffen mit einem enormen Transfer von Wissen, mit Arbeitsteilung und Strukturwandel wachsenden Wohlstand im In- und Ausland. Das ist eine der Kernthesen der auf einen nachhaltigen Export ausgerichteten GEFA und ihrer Mitglieder, so eine Mitteilung.



Angesichts der in diesen Tagen immer wieder diskutierten protektionistischen Absichten einzelner Länder ist ein freier Welthandel leider keine Selbstverständlichkeit. Die deutschen Agrar- und Lebensmittelexporte nach Südkorea sind geradezu ein Paradebeispiel dafür, wie ein zunehmend freier Warenverkehr zu beiderseitigem Vorteil bestens praktiziert werden kann.

Seit der Einführung des Free Trade Agreement zwischen der EU und Südkorea im Jahr 2011 und dem schrittweisen Abbau der bis dahin bestehenden Handelsbeschränkungen (Zölle, nicht-tarifäre Handelshemmnisse) erreicht der beiderseitige Warenaustausch herausragende Wachstumsraten. Der Zuspruch, den Spezialitäten aus Deutschland von südkoreanischen Kunden erhalten, ist weiterhin ungebrochen. So stiegen die wertmäßigen Exporte in das Land nach den vorläufigen Zahlen des Statistischen Bundesamts 2016 um 25,9 % auf 552 Mio Euro. Wenngleich Südkorea kein klassisches Exportland für Lebensmittel ist, haben sich dennoch im Fünf-Jahreszeitraum die Ausfuhren des Landes nach Deutschland verdoppelt.

Am GEFA Pavillon zeigte sich das große Interesse südkoreanischer Kunden an den deutschen Ausstellern. Diese verzeichneten eine starke Nachfrage von Fachbesuchern nach Produkten „Made in Germany“. Der Sprecher der GEFA und Generalbevollmächtigte der PÖTTINGER Deutschland GmbH, Dr. Franz-Georg von Busse, zeigt sich von der positiven Entwicklung beeindruckt: „Mit unserer zweiten Beteiligung auf einer sehr wichtigen Lebensmittelmesse in Asien konnten wir unseren Mitgliedern erneut eine starke Plattform für ihren Markteinstieg und für den Ausbau ihres Südkorea-Geschäftes bieten.“