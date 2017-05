European Tomato Forum: Frische Impulse für ein starkes Segment. Denn da geht noch was!

Verpassen Sie am 1./2. Juni 2017 nicht die Gelegenheit, sich mit zahlreichen Entscheidern aus allen Wertschöpfungsstufen, insbesondere auch dem Lebensmitteleinzelhandel auszutauschen.



Die Menge, die an frischen Tomaten von den privaten Haushalten in den letzten 5 Jahren in Europa gekauft wurden, ist bestenfalls konstant geblieben. In Spanien und Italien sanken die Einkäufe sogar deutlich, während in Belgien der Rückgang nur marginal war. In den meisten anderen europäischen Märkten blieb der Konsum frischer Tomaten in den vergangenen fünf Jahren aber konstant, soweit die Daten vorliegen. Doch sollten Tomatenbauern sich nicht sorgen: Die gesamten Konsumausgaben für frische Tomaten stiegen in den Niederlanden um 12 %, in Deutschland und Frankreich um 13 %, in Belgien um 15 % und in Österreich um mehr als 30 %, ebenso wie in Spanien und Großbritannien. Erhöhte Konsumausgaben sind nicht nur das Ergebnis von Preiserhöhungen, sondern auch eine Folge einer weiteren Verschiebung zu Spezialsegmenten mit höherem Wert. Die Nachfrage nach frischen Tomaten und die weitere Entwicklung des Segments in Europa sind Thema des European Tomato Forums am 1./2. Juni 2017 in Düsseldorf. Neben detaillierten Marktdaten aus Deutschland und Frankreich gibt es einen Überblick über den Tomatenverbrauch in Italien, Spanien, Großbritannien.



Das vollständige Programm und alle Informationen zu den verschiedenen Sponsoring-Möglichkeiten wie auch zur Anmeldung finden Sie auf www.fruchthandel.de/tomatoforum. Simultanübersetzung der Plenumssitzungen in Deutsch und Englisch.