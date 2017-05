Edeka Minden-Hannover weiter auf Erfolgskurs

Das vergangene Geschäftsjahr war für die Edeka Minden-Hannover erneut ein erfolgreiches Jahr. Der Gesamtumsatz wuchs 2016 im Vergleich zum Vorjahr um 2,2 % auf 7,89 Mrd Euro bei einem Anstieg des Investitionsvolumens auf 330 Mio Euro. „Ein gutes Jahr und damit eine solide Basis für weiteres Wachstum und für unsere Hauptaufgabe in 2017: die erfolgreiche Integration von Kaiser’s Tengelmann in Berlin“, so Mark Rosenkranz, Vorstandssprecher der Edeka Minden-Hannover.



Der Edeka Einzelhandel mit seinen individuell gestalteten Märkten und Sortimenten konnte die Umsätze 2016 auf vergleichbarer Fläche über alle Vertriebsformate um 2,8 % steigern, teilte das Unternehmen mit. „Dies belegt, dass wir im Einzelhandel wieder gut gearbeitet haben. Auch die vielen Branchen-Auszeichnungen für unsere Kolleginnen und Kollegen in den Märkten unterstreichen das eindrucksvoll – von der besten Obst- und Gemüseabteilung Deutschlands bis hin zum Regionalstar 2017 oder der aktuellen Auszeichnung zum Supermarkt des Jahres für das Edeka Center der selbstständigen Einzelhändlerin Stefanie Brehm in Berlin“, freut sich Mark Rosenkranz.

Seit dem 1. Januar 2017 ist die Edeka Minden-Hannover in Berlin für 61 Kaiser’s-Märkte mit 2.560 Mitarbeitern verantwortlich und bietet ihnen damit wieder eine sichere Zukunftsperspektive. Die sogenannte technische Integration der Märkte wurde wie geplant im März 2017 erfolgreich abgeschlossen. „Aktuell arbeiten wir mit Hochdruck an der vertrieblichen Integration: Woche für Woche werden sechs Märkte auf das Vertriebsformat Edeka umgestellt, sodass bis Ende Mai in allen Märkten die wesentlichen Edeka-Bausteine umgesetzt sind“, erläutert Mark Rosenkranz. Zukünftig gibt es im Großraum Berlin rund 180 Märkte unter der Marke Edeka. In den kommenden drei bis fünf Jahren soll der Umsatz in den übernommenen Kaiser's-Märkten um 20 % bis 25 % gesteigert werden. In die dafür notwendige Standort- und Sortimentsgestaltung investiert die Edeka Minden-Hannover mehr als 20 Mio Euro.