DOGK 2017: Der Countdown läuft

In zehn Tagen ist es wieder soweit: Der 7. Deutsche Obst & Gemüse Kongress öffnet seine Tore. Es werden wieder mehr als 550 Gäste in Düsseldorf erwartet. Prominente Unternehmen und Persönlichkeiten aus allen Handelsstufen inkl. des Lebensmitteleinzelhandels werden vertreten sein. Informative Gespräche und lebhafte Diskussionen sind also garantiert.



Zum Beispiel: Warum sind die Geschmäcker verschieden? Wie schmeckt überhaupt etwas? Und warum? Und warum schmeckt ein und dieselbe Frucht fast jedem etwas anders? Darauf sucht Dr. Oliver Stolper von der Stolper Qualitätsberatung GmbH gemeinsam mit den Gästen des DOGK 2017 Antworten. Powered by KÖLLA.

Der Startschuss für den DOGK 2017 fällt wie immer am Vorabend, beim Get together, das auch wieder von der BVEO gesponsert wird, in diesem Jahr mit Unterstützung des Co-Sponsors Euro Pool System International (Deutschland). In diesem Jahr wartet der DOGK mit einigen Änderungen und Neuerungen auf. So wurde für das Get together eine neue Location gebucht. „Der bisherige Veranstaltungsort kam sehr gut an, keine Frage, allerdings sind wir in den letzten zwei Jahren dort rausgewachsen und brauchten für die steigende Teilnehmerzahl eine größere.

Weitere Informationen zum Programm, den Sponsoring-Möglichkeiten und zur Anmeldung auf www.fruchthandel.de/dogk. Der Deutsche Obst & Gemüse Kongress wird am 21./22. September in Düsseldorf von AMI, Fruchthandel Magazin und GS1 Germany veranstaltet.