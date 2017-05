Cobana Fruchtring GmbH & Co. KG sucht Auszubildenden als Kaufmann/Kauffrau im Groß- und Außenhandel (Fachrichtung Außenhandel)

Cobana Fruchtring GmbH & Co. KG ist eines der bedeutendsten europäischen Fruchtimportunternehmen mit Sitz in Hamburg, dem deutschen Hauptumschlagplatz für frisches Obst aus Übersee. An den wichtigen Handelsplätzen in Deutschland ist die Gruppe durch angeschlossene, selbstständige Fruchtgroßhandelsbetriebe vertreten.



Zum 1. August 2017 suchen wir für unsere Zentrale in Hamburg einen



Auszubildenden m/w Kaufmann im Groß- und Außenhandel (Fachrichtung Außenhandel)



Wir legen großen Wert darauf, dass unsere Mitarbeiter als kompetente Gesprächspartner in der gesamten Lieferkette von der Produktion in Übersee, über Logistik und Vertrieb bis zum Kunden agieren können. Deshalb werden Sie während der zwei- bis dreijährigen Ausbildungszeit in unsere fachlichen Teams integriert und lernen alle wichtigen Aufgaben in einem international tätigen Fruchthandelsunternehmen kennen.



Dabei stehen im Vordergrund:

Betriebswirtschaftliche Bearbeitung der Import- und Vertriebsprozesse

Einkauf / Beschaffung von frischen Früchten in den Produktionsländern

Durchsetzung und Überwachung von Qualitätsstandards

Vertrieb der Produkte in Deutschland und Europa inkl. begleitender Marketingmaßnahmen

Das sollten Sie mitbringen

Guten Realschulabschluss oder die (Fach-) Hochschulreife

Interesse an betriebswirtschaftlichen Zusammenhängen

Kontaktfreude, Teamfähigkeit und Einsatzbereitschaft

Spaß am Umgang mit IT-Programmen

Gute Englischkenntnisse

Das erwartet Sie bei uns:

Eine äußerst interessante Branche mit spannenden Aufgaben

Ein dynamisches, motiviertes und engagiertes Team

Ein moderner Arbeitsplatz im Herzen von Hamburg

Haben Sie Interesse? Dann bewerben Sie sich bitte mit Ihren vollständigen Bewerbungsunterlagen bis zum 31. Januar 2017 ausschließlich per E-Mail unter:



info@cobana-fruchtring.de



Cobana Fruchtring GmbH & Co. KG, Neue Burg 2, 20457 Hamburg

www.cobana-fruchtring.com