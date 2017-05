BioTropic: Globale Vernetzung durch neue Niederlassung in Costa Rica

Foto: BioTropic

Mittlerweile hat BioTropic sieben Büros weltweit – fünf in Europa, eines in Südamerika und das neue in Zentralamerika. Damit könne das Unternehmen direkt vor Ort mit den Produzenten agieren und ihnen auf Augenhöhe begegnen, heißt es in einer Mitteilung.



Ansprechpartnerin der neuen BioTropic-Niederlassung in Costa Rica ist Lisbeth Mora, die aus einer bäuerlichen Familie im Norden Costa Ricas aufgewachsen ist. Die 36-Jährige steht mit den lokalen Bio-Erzeugern, die Ingwer, Kurkuma und Süßkartoffeln anbauen, in regem Kontakt. „Ich schaue mir die Erzeugnisse gerne direkt an. So bekomme ich eine Idee wie und wann die Früchte am besten geerntet werden können, der Zeitpunkt der besten Qualität also“, sagt sie. Nach der Feldprüfung schaut sie in der Packstation vorbei.

„Mein Herz schlägt für die Bio-Landwirtschaft und für die Möglichkeiten ländlicher Entwicklung. Mit meinem Job bei BioTropic ist es möglich, internationalen Handel mit sozialen Aktionen zu kombinieren. Außerdem schätze ich es, qualitativ hochwertige Produkte direkt vom Erzeuger kaufen zu können – und gleichzeitig die Familien zu unterstützen, welche die Früchte anbauen. Ich denke, es liegt in unserer Verantwortung eine nachhaltige und gesunde Welt für zukünftige Generationen sicherzustellen. Bei BioTropic trage ich meinen Anteil dazu bei“, sagt Mora.