Auf der transport logistic 2017 hieß es Safety first

Foto: GPAL

SAFETY FIRST hieß es während der transport logistic 2017, München, auf

dem Messestand der Gütegemeinschaft Paletten e.V. (GPAL). Dazu hatte

sich das größte Nationalkomitee der European Pallet Association e.V. (EPAL) prominente Unterstützung an den Stand geholt. Markenbotschafter und Bergsteigerlegende Reinhold Messner erläuterte auf, warum das Motto SAFETY FIRST bei Paletten mindestens genauso wichtig ist, wie es bei seinen Expeditionen war und immer noch ist.



Mit seiner Schirmherrschaft über die SAFETY FIRST Kampagne ruft Messner dann auch alle Logistikverantwortlichen zur Nutzung von unabhängig qualitätsgeprüften original EPAL-Paletten auf, heißt es im Nachbericht der Veranstaltung. Etwa 400 Besucher ließen es sich trotz laufenden Messebetriebs nichtnehmen, den Worten von Messner am Stand aufmerksam zu folgen. Martin Leibrandt, Geschäftsführer der GPAL war begeistert vom Erfolg der Veranstaltung. „Reinhold Messner ist als Schirmherr unserer SAFETY FIRST Kampagne ein großer Publikumsmagnet. Auf unserem Stand konnte er sehr eindrucksvoll beschreiben, wie wichtig eine gute Ausrüstung für die Sicherheit ist - gerade in der Logistik.“

Auch insgesamt zog Martin Leibrandt zum Abschluss der transport logistic

2017 in München ein positives Fazit. „Wir sind sehr zufrieden mit unserer

Präsentation. Die Messe war geprägt von interessanten Gesprächen mit

Verwendern von Europaletten. Mit unserer Kampagne SAFETY FIRST und

dem Auftritt von Reinhold Messner als Schirmherr konnten wir unserer

Empfehlung zur Erhöhung der Sicherheit durch den Einsatz qualitätsgeprüfter

EPAL-Paletten Nachdruck verleihen.“